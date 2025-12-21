Γκαρμπαχόσα: «Μπάγερν Μονάχου και Βιλερμπάν έχουν δείξει ενδιαφέρον για το NBA Europe»

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, μίλησε στην «El Pais» σχετικά με το NBA Europe που αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό χάρτη του μπάσκετ. Ανέφερε ότι η Μπάγερν Μονάχου και Βιλερμπάν, ενδιαφέρονται για συμμετοχή στη νεοσύστατη διοργάνωση.

Ο Ισπανός παλαίμαχος μπασκετμπλολίστας και πρόεδρος της FIBA Europe μίλησε και για την Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, λέγοντας πως δεν γνωρίζει την πρόθεση των δύο μεγάλων ισπανικών ομάδων για το μέλλον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Για το αν ένα σχίσμα είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Το σπουδαίο είναι ότι οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη μπορεί να είναι μέρος του NBA Europe. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία γύρω από αυτή τη διοργάνωση. Τα εθνικά πρωταθλήματα είναι το καθημερινό μας ψωμί και αν αγωνιστείς καλά εκεί, θα ανταμειφθείς. Αυτή είναι η αξιοκρατία, το ίδιο το πνεύμα του ανταγωνισμού. Όποιος κερδίσει την ACB θα μπορεί να αγωνιστεί σε κάτι τόσο μεγάλο όσο το NBA FIBA ​​​​Europe».

Για τη δημιουργία ομάδων από ποδοσφαιρικά κλαμπ: «Αυτή είναι μια μάλλον επιφανειακή εκτίμηση. Το μπάσκετ είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές άθλημα στη Μεγάλη Βρετανία. Στο Μάντσεστερ, υπάρχει ένα στάδιο 18.000 θέσεων διαθέσιμο για μια νέα ομάδα μπάσκετ. Υπάρχει βάση οπαδών. Αυτό που έλειπε είναι ένα φιλόδοξο έργο. Αν υπάρχουν επενδυτές που θέλουν να ιδρύσουν έναν σύλλογο, είναι επειδή έχουν εντοπίσει ένα κενό για τους παίκτες και τους φιλάθλους. Είναι καλό να επεκτείνουμε την αγορά και να προσεγγίσουμε πόλεις που γίνονται νέα κέντρα ενδιαφέροντος».

Για τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα: «Δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνουν. Είμαστε ακόμα στη φάση της δημιουργίας. Είμαστε ευχαριστημένοι που ομάδες όπως η ASVEL και η Μπάγερν Μονάχου έχουν δείξει ενδιαφέρον. Είναι το καλύτερο σημάδι ότι υπάρχει ανανεωμένος ενθουσιασμός».

Για τα Παράθυρα: «Δεν είναι τόσο θετικό όσο θα θέλαμε. Τον Νοέμβριο, οι αγώνες της Euroleague και των εθνικών ομάδων δεν συνέπιπταν την ίδια μέρα, αλλά είναι πολύ δύσκολο για έναν παίκτη να συμμετέχει σε όλα. Έχουμε δει την περίπτωση του Σενγκέλια. Έχει μια αξιοσημείωτη δέσμευση στη Γεωργία, αλλά δεν είναι σωστό να πρέπει να επιλέξουν».