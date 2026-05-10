Η ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων της

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase Champions League.

Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στα πλέι οφ του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να εξασφαλίσει παρουσία στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα είναι μια εβδομάδα μετά (25-26).

Ο αντίπαλος ή το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου.

Εάν η ΑΕΚ δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, τότε θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League, όπου θα βρίσκεται σίγουρα και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ.