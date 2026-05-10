Αθλητικά

Η ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων της

Η ΑΕΚ χρειάζεται μία πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase του Champions League
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase Champions League.

Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στα πλέι οφ του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να εξασφαλίσει παρουσία στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα είναι μια εβδομάδα μετά (25-26). 

Ο αντίπαλος ή το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου. 

Εάν η ΑΕΚ δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, τότε θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League, όπου θα βρίσκεται σίγουρα και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
112
78
71
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo