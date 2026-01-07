Γκοφ – Σάκκαρη 2-0: Ηττήθηκε η Ελληνίδα τενίστρια στο United Cup

Η Κόκο Γκοφ αποδείχθηκε πολύ δύσκολο εμπόδιο για τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του United Cup στο Περθ της Αυστραλίας, με την Ελληνίδα τενίστρια να γνωρίζει την ήττα με 2-0 σετ.

Η 21χρονη Αμερικανίδα (Νο.4) επικράτησε με 6-3, 6-2 σε 85 λεπτά, δείχνοντας μεγάλη σταθερότητα και μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στη Μαρία Σάκκαρη (Νο.51), η οποία προερχόταν από εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε Ναόμι Οσάκα και Έμα Ραντουκάνου.

Η Ελληνίδα δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στις πρωινές συνθήκες, έμεινε πίσω με 5-0 στο πρώτο σετ, αλλά μείωσε σε 5-3 πριν η Γκοφ το κλείσει με 6-3. Στο δεύτερο σετ, η Αμερικανίδα έκανε μπρέικ νωρίς και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τελικό 6-2, φτάνοντας στην έκτη νίκη της σε 11 ματς απέναντι στη Σάκκαρη.

SAKKATTACK working the angles pic.twitter.com/BMEgSFl7mB — United Cup (@UnitedCupTennis) January 7, 2026

Από την άλλη ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στον αγώνα απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ (Νο.9), 2-0 σετ και πλέον η πρόκριση κρίνεται στο μικτό διπλό.