«Γκουαρντιόλα, μείνε» φώναζαν οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης στον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με 2-1 από την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι και με συνολικό κορ 5-1 απέκλεισε την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League.

Αρκετοί φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν στις εξέδρες του “Έτιχαντ”, είδαν την ομάδα τους να επικρατεί και μέσα στην Αγγλία των “πολιτών” και βρήκαν την ευκαιρία να πικάρουν τον Πεπ Γκουαρντιόλα, άλλοτε προπονητή της Μπαρτσελόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Γκουαρντιόλα, μείνε”, τραγουδούσαν ρυθμικά οι οπαδοί των “μερένγκες” στον απογοητευμένο προπονητή των “πολιτών”. Θυμίζουμε ότι ο Πεπ Γκουαρντιόλς έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι για ακόμη μία σεζόν.