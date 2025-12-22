Γκουαρντιόλα: «Όποιος πάρει κιλά τα Χριστούγεννα θα μείνει εκτός αποστολής»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα φρόντισε να προειδοποιήσει τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι ενόψει των Χριστουγέννων, ξεκαθαρίζοντας ότι αν πάρουν κιλά στις διακοπές τους, δεν πρόκειται να αγωνιστούν στο επόμενο παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα απολαύσουν τριήμερο ρεπό για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, αλλά ο Πεπ Γκουαρντιόλα τους ενημέρωσε ότι όποιος βρεθεί… υπέρβαρος κατά την επιστροφή του δεν θα αγωνιστεί εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ το ερχόμενο Σάββατο.

«Κάθε παίκτης ζυγίζεται. Επιστρέφουν στις 25 και θα είμαι εκεί για να ελέγχω πόσα κιλά θα πάρουν και να διαπιστώσω εάν θα είναι… υπέρβαροι», δήλωσε ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, ο οποίος είναι γνωστός για την αυστηρότητά του, σχετικά με την διατροφή και τις προπονήσεις.

«Μόλις επιστρέψουν μετά από τρεις ημέρες, θέλω να δω πώς θα είναι. Μπορούν να φάνε, αλλά θέλω να τους ελέγξω. Πρέπει να κάνω μια επιλογή για τον αγώνα (27 Δεκεμβρίου) εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ. Φαντασθείτε έναν παίκτη που τώρα είναι… τέλειος, αλλά θα γυρίσει με τρία κιλά παραπάνω. Θα μείνει στο Μάντσεστερ. Δεν θα ταξιδέψει για τον αγώνα με την Νότιγχαμ Φόρεστ».

Ο Γκουαρντιόλα, ο οποίος κάποτε επέκρινε τον μέσο της Αγγλίας, Κάλβιν Φίλιπς, επειδή επέστρεψε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 με περιττά κιλά, δήλωσε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας για τους παίκτες να ηρεμήσουν και να κάνουν ένα διάλειμμα από το αδιάκοπο πρόγραμμα:

«Την επόμενη εβδομάδα έχω διακοπές, με την οικογένεια και με σαμπάνια», δήλωσε ο Ισπανός στους δημοσιογράφους και συνέχισε: «Έχω μάθει από την Αγγλία, από τότε που ήλθα, ότι όσες περισσότερες ημέρες μπορείς να έχεις ρεπό, τους δίνεις. Το πρόγραμμα είναι τόσο σφιχτό και οι παίκτες πρέπει να το ξεχάσουν. Την στιγμή του αγώνα θα είναι φρέσκοι. Οι παίκτες πρέπει να πάνε με τις οικογένειές τους και να ξεχάσουν το ποδόσφαιρο. Είναι καλό. Για αυτούς να βλέπουν τον προπονητή κάθε ημέρα, είναι τόσο δύσκολο»…

Η Σίτι, που νίκησε την Γουέστ Χαμ με 3-0 το Σαββατοκύριακο, βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ μετά από 17 αγώνες.