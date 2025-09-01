Γκουστάβο Μάντσα: Ήταν παιδικό μου όνειρο – Μεγάλη τιμή που με εμπιστεύθηκε ο Ολυμπιακός

Ενθουσιασμένος που είναι πλέον ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού δήλωσε στο κανάλι του συλλόγου ο Γκουστάβο Μάντσα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 4+1 χρόνια στους Πειραιώτες.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός αφήνει για πρώτη φορά το πρωτάθλημα της χώρας του, έκανε λόγο για παιδικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και έδειξε ανυπόμονος να γνωρίσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Μετά την οριστικοποίηση αυτής της μετεγγραφής, οι Πειραιώτες περιμένουν να υποδεχθούν εντός της ημέρας και τον Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στο… λιμάνι, αποχαιρετώντας την Αλ Σαμπάμπ.

Οι δηλώσεις του Γκουστάβο Μάντσα στην κάμερα του Ολυμπιακού:

«Ναι είναι η πρώτη φορά που θα παίξω εκτός Βραζιλίας. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα ως τώρα, όμως είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι για εμένα μεγάλη τιμή και θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύεται. Ήταν για εμένα ένα όνειρο από τότε που ήμουν παιδί και είμαι ευτυχισμένος που γίνεται πραγματικότητα.

Είμαι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τοποθέτηση στην άμυνα και στο μισό γήπεδο του αντιπάλου. Επίσης πιστεύω πως είμαι καλός και στο εναέριο παιχνίδι, στις πάσες και στον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο. Ναι έχω δει κάποια βίντεο του γηπέδου στο instagram και στο tik tok. Έχω δει πως οι οπαδοί εδώ είναι το ίδιο θερμοί, όπως στη Βραζιλία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ και θα γνωρίσω τον κόσμο».