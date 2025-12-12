Γνωστή αθλήτρια περιγράφει σκηνές τρόμου με Άγγλο επιχειρηματία: «Ήθελε να κάνει πράξη τις φαντασιώσεις του»

Η Μαρί Χόμπινγκερ είναι παίκτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Λίβερπουλ, με την Αυστριακή αθλήτρια να περνάει πολύ δύσκολα τους τελευταίους μήνες, μιας και ένας Άγγλος επιχειρηματίας δεν σταμάτησε να την παρενοχλεί.

Η δοκιμασία της παίκτριας της Λίβερπουλ φτάνει στο τέλος της, καθώς οδήγησε τον Άγγλο επιχειρηματία Μάνγκαλ Νταλάλ στο δικαστήριο επειδή της έστειλε σεξουαλικά άσεμνα μηνύματα μέσω Instagram.

O stalker της είχε γίνει ο εφιάλτης της, γι’ αυτό και η Αυστριακή ποδοσφαιρίστρια αναγκάστηκε να έχει σωματοφύλακα για αρκετές εβδομάδες.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Άγγλος επιχειρηματίας βρέθηκε στο γήπεδο, όπου η Λίβερπουλ αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι.

Man charged and pleaded guilty to stalking Liverpool's Marie Hobinger after sending her repeated inappropriate and sexualised messages on social media.

Περίμενε, μάλιστα, να τη συναντήσει μετά το τέλος του αγώνα, ωστόσο εντοπίστηκε από τον σωματοφύλακα της Μαρί Χόμπινγκερ που είχε προσλάβει ο σύλλογος.

Πριν λίγες ημέρες, ο Άγγλος επιχειρηματίας παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι παρενοχλούσε την Χόμπινγκερ.

Terrible year for Marie Höbinger…



ACL injury

got stalked & sexually harassed



Come back stronger girl!

Από την πλευρά της, η 24χρονη αθλήτρια δήλωσε ενώπιον των δικαστών ότι ήταν τρομοκρατημένη, από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας άρχισε να τις στέλνει σεξουαλικά μηνύματα στο Instagram.

«Η συμπεριφορά του Νταλάλ ήταν εγκληματική και δεν θα γίνει ανεκτή σε μια δίκαιη και ισότιμη κοινωνία», ανέφερε το δικαστήριο. «Ευχαριστούμε την κυρία Χόμπινγκερ και την Λίβερπουλ για τη συνεργασία τους στην προσαγωγή του ενώπιον της δικαιοσύνης».

Η εισαγγελία δήλωσε ότι ο Νταλάλ «την παρενοχλούσε και την αντιμετώπιζε ως αντικείμενο για να προβάλλει τις φαντασιώσεις του».

To 2025 δεν ήταν και η πιο εύκολη χρονιά για την Χόμπινγκερ, η οποία αυτή την περίοδο αναρρώνει από τον τραυματισμό της στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο που υπέστη τον Οκτώβριο.