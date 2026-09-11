Golden Boy Award 2026: Με τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές οι υποψηφιότητες του φετινού βραβείου

Έναν χρόνο μετά την επιτυχία του Χρήστου Μουζακίτη, με την κατάκτηση του βραβείου “Golden Boy Web Fans Award” η εφημερίδας Tuttosport ξεκινάει νέα ψηφοφορία για τον κορυφαίο και πιο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα, βάζοντας τρεις Έλληνες παίκτες στις 100 υποψηφιότητες που ανακοίνωσε.

Τον τίτλο του European Golden Boy Web 2026 διεκδικούν -μεταξύ άλλων- τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο περυσινός κάτοχος -και πλέον παίκτης της Χαλ, Χρήστος Μουζακίτης, την κορυφή διεκδικούν και οι Κωνσταντίνος Καρέτσας της Ντορτμουντ και Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον.

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Στη λίστα “European Golden Boy Top 100” η Premier League συνεχίζει να κυριαρχεί. Αυτή τη στιγμή, 31 παίκτες από το κορυφαίο αγγλικό πρωτάθλημα διεκδικούν το βραβείο, το οποίο απονέμεται από την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Tuttosport» από το 2003.

Ακολουθούν 19 παίκτες από την Bundesliga, 11 παίκτες από τη Ligue 1, δέκα ταλέντα από τη Serie A και εννέα νεαροί παίκτες από τη LaLiga, ενώ υπάρχουν επίσης παίκτες από άλλα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως της Πορτογαλίας, της Ουκρανίας και της Αυστρίας.

Η μεγάλη αλλαγή για το φετινό βραβείο Golden Boy είναι η συνεργασία με την Transfermarkt ως κύριο συνεργάτη. Ένα σύστημα βαθμολόγησης που αναπτύχθηκε από την Transfermarkt θα καθορίσει ποιοι θα συμπεριληφθούν στη λίστα με τα 100 κορυφαία ταλέντα των ευρωπαϊκών συλλόγων.