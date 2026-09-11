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Αθλητικά

Η Μπάγερν Μονάχου έχει να χάσει εντός έδρας σε όμιλο ή League Phase του Champions League από το 2013

Απόρθητο κάστρο η Αλιάνζ Αρένα σε ομίλους ή League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου
Οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου πανηγυρίζουν κόντρα στη Μπόντο Γκλιμτ/ REUTERS/Angelika Warmuth
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Η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε νικηφόρα τη φετινή της πορεία στο Champions League επικρατώντας με 5-0 επί της Μπόντο Γκλιμτ και διατήρησε ένα τρομερό σερί που τρέχει σε όμιλο ή League Phase της διοργάνωσης.

Η Αλιάνζ Αρένα μετατρέπεται σε φρούριο όταν πρόκειται για League Phase ή όμιλο του Champions League, καθώς η Μπάγερν Μονάχου έχει να ηττηθεί στη συγκεκριμένη φάση από το μακρινό 2013.

Οι Βαυαροί στις 10 Δεκεμβρίου του 2013 είχαν χάσει 3-2 με ανατροπή από την Μάντσεστερ Σίτι χάρη στα γκολ των Σίλβα, Κολάροφ και Μίλνερ. Αυτή ήταν και η τελευταία ήττα της Μπάγερν σε όμιλο ή League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έκτοτε οι Γερμανοί μετρούν 39 διαδοχικές νίκες στη συγκεκριμένη φάση του Champions League.

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