«Άκυρο» της αστυνομίας στο αίτημα Άρη και Ηρακλή για παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στα μεταξύ τους ματς

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Άρη και του Ηρακλή είχαν έρθει σε συμφωνία να υπάρχει παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στα μεταξύ τους ματς στη Super League, θέλοντας να στείλουν θετικά μηνύματα, όμως η αστυνομία ήταν αρνητική στο συγκεκριμένο πλάνο.

Το άκυρο της αστυνομίας σε Άρη και Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς της Super League αποδεικνύει ότι δύσκολα θα δούμε στο προσεχές μέλλον φιλάθλους μεγάλων ομάδων στο ίδιο γήπεδο, ακόμα και αν οι ίδιοι έχουν δώσει τα χέρια για να συμβεί κάτι τέτοιο.

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Παρότι οι δύο ΠΑΕ ήταν θετικές στο πλάνο των οπαδών, η αστυνομία δεν ενέκρινε αρχικά την παραχώρηση ολόκληρου του πετάλου στο «Κλ. Βικελίδης» για τους φιλοξενούμενους.

Αρνητική ήταν η στάση και σε νέο αίτημα για 1.200 εισιτήρια για το ματς Άρης – Ηρακλής (19/09/26) και πλέον την τελική απόφαση θα έχει ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.