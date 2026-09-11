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Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Έτσι θα είναι το glass floor του «T-Center» στο «Παύλος Γιανακόπουλος» – Το video της ΚΑΕ με τους θρύλους της ομάδας

Το εντυπωσιακό teaser του Παναθηναϊκού για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Παναθηναϊκός: Έτσι θα είναι το glass floor του «T-Center» στο «Παύλος Γιανακόπουλος» – Το video της ΚΑΕ με τους θρύλους της ομάδας
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Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πραγματοποίηση του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα λάβει χώρα στο “Telekom Center Athens” στις 18 και 19 του Σεπτεμβρίου 2026 με τη συμμετοχή των “πρασίνων”, της Παρτίζαν, του ΠΑΟΚ και της Μπουργκ.

Ια την προώθηση του “Παύλος Γιαννακόπουλος”, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό teaser από το glass floor του ΟΑΚΑ, με την παρουσία των Μπατίστ, Αλβέρτη, Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδη και Σλούκα!

Τα βλέμματα έκλεψε και το εντυπωσιακό glass floor, το οποίο δεν έχει την συνηθισμένη του όψη.

“Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται καθώς ετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε τη μνήμη του θρυλικού ηγέτη του Συλλόγου! Κάθε εισιτήριο ΣΤΗΡΙΖΕΙ άμεσα το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τις ζωτικές κοινωνικές του πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Να είστε εκεί για τις στιγμές που έχουν σημασία” αναφέρουν οι “πράσινοι” στην ανάρτησή τους.

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