Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός πιστή στο ραντεβού της και τη φετινή χρονιά, θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.

Η αιμοδοσία που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα γίνει στην αίθουσα Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης», με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να καλέσουν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση των Πειραιωτών.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στο χώρο της αίθουσας Τύπου (είσοδος θυρών 33-35), στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των αιμοδοτών, η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 4800985.

Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά, όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες. Η θεσμοθέτηση της ετήσιας αιμοδοσίας στη μνήμη των Θυμάτων της Θύρας 7 αποτελεί μια ακόμη σημαντική κοινωνική συνεισφορά του Ολυμπιακού μας και είναι μεγάλη βοήθεια στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.

Η Αιμοδοσία δίνει ζωή. Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά τον οργανισμό μας να ανανεώνεται και διαρκεί μόνο 10 λεπτά.