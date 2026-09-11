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Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στους Πειραιώτες

Οι επιλογές του νέου προπονητή του Ολυμπιακού για το ματς της Super League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε πριν από ένα 24ωρο τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού, ο Βάσκος προπονητής έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και την Παρασκευή έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας για τον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική (12.09.2026, 19:00, Newsit.gr).

Στην πρώτη του αποστολή στον Ολυμπιακό, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συμπεριέλαβε τον Μπέιλι, ο οποίος δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Παράλληλα, ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού θα έχει στη διάθεσή του και τον Πιρόλα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον

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