Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Ο Μαυροπάνος με δύο γκολ έβγαλε τα «σφυριά» από τη ζώνη του υποβιβασμού

Η Γουέστ Χαμ κέρδισε 4-0 τη Γουλβς στο Λονδίνο για την 32η αγωνιστική της Premier League και πήρε βαθμολογική ανάσα ξεφεύγοντας από την ζώνη του υποβιβασμού με τον Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές.

Ο Μαυροπάνος άνοιξε το σκορ στο 42΄με κεφαλιά από σέντρα του Μπόουεν και ουσιαστικά «ξεκλείδωσε» τη νίκη της Γουέστ Χαμ επί της Γουλβς. Ο Καστεγιάνος πέτυχε τα άλλα δύο γκολ των «σφυριών» για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη παραμονής.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και πέτυχε το κερασάκι στην τούρτα και πάλι μετά από κορνερ με γυριστό βολέ μέσα από τη μικρή περιοχή, για να φτάσει τα τρία γκολ φέτος στην Premier League.

Η Γουέστ Χαμ έριξε την Τότεναμ στη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα του Μαυροπάνου έχει 32 βαθμούς, δύο περισσότερους από την Τότεναμ που έχει παιχνίδι λιγότερο και θα αντιμετωπίσει τη Σάντερλαντ εκτός έδρας (12/04/26, 16:00) σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου.