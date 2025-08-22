Γουέστ Χαμ – Τσέλσι 1-5: Ξέσπασμα και πρώτη νίκη για τους «μπλε» του Λονδίνου στην Premier League

Μετά το 0-0 της πρεμιέρας κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, η Τσέλσι χρειαζόταν ένα επιθετικό… ξέσπασμα στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League και το βρήκε με πέντε διαφορετικούς σκόρερ, στην επιβλητική νίκη με 5-1 στην έδρα της Γουέστ Χαμ.

Η Τσέλσι βρέθηκε να χάνει στο ματς με τη Γουέστ Χαμ από γκολ του Πακετά μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα, αλλά οι “μπλε” του Λονδίνου αντέδρασαν άμεσα και “τελείωσαν” το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέδρο και Νέτο ολοκλήρωσαν την ανατροπή μέσα σε 8 λεπτά, ενώ ο Φερνάντες με ένα τρίτο γκολ, “καθάρισε” το ματς πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος η Τσέλσι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και βρήκε δύο ακόμη γκολ με Καϊσέδο και Τσαλόμπα πριν ολοκληρωθεί μία ώρα αγώνα, για να “σφραγίσει” τη νίκη της.

Στη συνέχεια υπήρξαν αρκετές χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, αλλά το σκορ δεν άλλαξε και η ομάδα του Μαρέσκα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη σεζόν, ενώ τα “σφυριά” έχουν πλέον δύο ήττες σε δύο παιχνίδια στην Premier League, με 8 γκολ παθητικό.