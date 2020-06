Οι NBAer συνεχίζουν να στείλουν αντιρατσιστικό μήνυμα. Ράσελ Γουέστμπρουκ και ΝτεΜαρ ΝτεΡοζάν βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτυρήθηκαν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.

Οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό συνεχίζονται, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί και να στείλει μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Το ΝΒΑ έχει πάρει… θέση και δίνει το παρών στις διαδηλώσεις, μέσω των αθλητών των ομάδων. Ράσελ Γουέστμπρουκ και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν βρέθηκαν σε πορεία στο Κόμπτον του Λος Άντζελες, για τον Τζορτζ Φλόιντ.

Μάλιστα, ο Γουέστμπρουκ πήρε το μικρόφωνο και ανέφερε: “Προστατέψτε την ομάδα σας, προστατέψτε την οικογένειά σας. Σε τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε ενωμένοι”. Στη συνέχεια, ο παίκτης των Ρόκετς ζήτησε από τον κόσμο να υψώσει την γροθιά του στον αέρα και να κρατήσει ενός λεπτού σιγή.

DeMar and Russ protesting with Kendrick Lamar in Compton today.



(via taco_mell/Instagram) pic.twitter.com/MA1TcTmphS