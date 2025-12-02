Γουίζαρντς – Μπακς 129-126: Ήττα σοκ για την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την χειρότερη ομάδα του NBA

Ο κατήφορος δεν έχει τελειωμό για τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι οποίοι αδυνατούν να σηκώσουν κεφάλι, γνωρίζοντας τη μία ήττα μετά την άλλη στο NBA.

Πραγματοποιώντας ακόμα μία αποκαρδιωτική εμφάνιση, οι Μπακς ηττήθηκαν με 129-126 στην Ουάσινγκτον από τους Γουίζαρντς, οι οποίοι έχουν τη χειρότερη ομάδα στο NBA.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε βαθιά κρίση, υποχωρώντας στο 9-13. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπακς μετρούν οκτώ ήττες στα τελευταία εννέα παιχνίδια και είναι μακριά ακόμα και από τις θέσεις 7-10 που οδηγούν στο Play-In Tournament.

Κορυφαίος για τα Ελάφια ήταν ο Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους, αλλά αποχώρησε στο 41′ με ενοχλήσεις στη μέση. Καλή εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη, 6 φάουλ σε 31:36).

Στο 3-16 ανέβηκαν οι Γουίζαρντ, με τον Μάρβιν Μπάγκλι να θυμίζει γιατί κάποτε θεωρήθηκε τεράστιο ταλέντο και με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να σκοράρει το μεγάλο σουτ για το 127-123 που έκρινε τον αγώνα.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι πρωτοπόροι της Ανατολής, Πίστονς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12 στις 03:00) στο Μιλγουόκι.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126.

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ (Μπράιαν Κιφ): Τζορτζ 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μίντλετον 15 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπάγκλι 22 (11/15 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), ΜακΚόλουμ 28 (7/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κάρινγκτον 5 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Βούκτσεβιτς 16 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουίτμορ 17 (7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σαμπάνι 10 (5/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 13 (4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 26, Τέρνερ 9 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πόρτερ 30 (7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρόλινς 14 (3/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Τρεντ 13 (3/5 τρίποντα), Πόρτις 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κούζμα 3 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Σιμς 5 (7 ριμπάουντ), Άντονι.

Τα ομαδικά στατιστικά των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: 40/66 δίποντα, 13/36 τρίποντα, 10/15 βολές, 52 ριμπάουντ, 29 ασίστ, 9 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 10 λάθη, 17 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 25/46 δίποντα, 21/38 τρίποντα, 13/21 βολές, 50 ριμπάουντ, 29 ασίστ, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 16 λάθη, 16 φάουλ.