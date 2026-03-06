Γουλβς – Λίβερπουλ 1-3: Άνετη πρόκριση για τους «κόκκινους» στο Κύπελλο Αγγλίας

Η Λίβερπουλ πήρε ρεβάνς από τη Γουλβς για την ήττα στην Premier League και με ένα άνετο διπλό με 3-1, πήρε τη νίκη και την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Παρότι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα και με ισόπαλο αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες, η Λίβερπουλ κατάφερε να “καθαρίσει” τη Γουλβς μέσα σε ένα δίλεπτο στο δεύτερο μέρος. Ο Ρόμπερτσον άνοιξε το σκορ στο 51′ και ο Σαλάχ “χτύπησε” αμέσως μετά για να δώσει προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του.

Οι “κόκκινοι” βρήκαν και ένα τρίτο γκολ με τον Τζόουνς στο 74′ και έτσι η μείωση του σκορ από τους γηπεδούχους στο φινάλε, δεν άλλαξε κάτι στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Η ομάδα του Σλοτ έφθασε έτσι στη νίκη και την πρόκριση στους “8” του Κυπέλλου Αγγλίας.