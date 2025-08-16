Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι 0-4: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τους «Πολίτες» στην Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν “καταιγιστική” στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 στην Premier League και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να ανοίγει… λογαριασμό με δύο γκολ, “διέλυσε” εκτός έδρας τη Γουλβς με 4-0.

Έχοντας από την αρχή του αγώνα την υπεροχή, η Μάντσεστερ Σίτι δεν δυσκολεύτηκε να “λυγίσει” τη Γουλβς, με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει το πρώτο δικό του γκολ στη σεζόν στο 34′, για να “τελειώσει” το ματς τρία λεπτά αργότερα ο Ρέιντερς κάνοντας επίσης… σεφτέ με τη φανέλα των “Πολιτών” στην Premier League.

Ακολούθησε ένα ακόμη τέρμα από τον Χάαλαντ στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τσέρκι να βάζει το… κερασάκι στη νίκη της ομάδας του, σκοράροντας το τέταρτο γκολ στο 81′. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα ξεκίνησε έτσι με νίκη τη σεζόν στην Premier League και έδειξε τα… δόντια της ενόψει της συνέχειας.