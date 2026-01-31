Greek Basketball League: Εντός έδρας δοκιμασίες για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ντέρμπι Άρης – Παναθηναϊκός

Σε δύο δόσεις και με ένα παιχνίδι λιγότερο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο η 17η αγωνιστική της Greek Basketball League, καθώς αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου η αναμέτρηση Μύκονος – ΠΑΟΚ λόγω της τραγωδίας με τους 7 αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου στη Ρουμανία.

Η αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Greek Basketball League ανοίγει στις 16:00, όταν ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Καρδίτσα. Ο «Γηραιός» μετρά 20 βαθμούς σε 14 αγώνες, ενώ οι Θεσσαλοί έχουν 19 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις. Ο Γιώργος Καμπερίδης μέσα από το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, θα πατήσει για 200ή φορά στα παρκέ του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Στο ΣΕΦ, στις 18:15, ο Ολυμπιακός μετά από την εξαιρετική εμφάνιση και τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, υποδέχεται το Περιστέρι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε τον νεοαποκτηθέντα Καναδό πόιντ γκαρντ, Κόρεϊ Τζόσεφ, στο ελληνικό πρωτάθλημα αντί του Φρανκ Νιλικίνα, ώστε να βρει γρηγορότερα αγωνιστικό ρυθμό.

Η ομάδα του Πειραιά μετρά 15 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και θέλει να παραμείνει αήττητη. Το Περιστέρι έχει 20 βαθμούς σε 14 αγώνες (6-8). Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς του Περιστερίου ετοιμάζεται να μπει στην 30άδα των παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια στην GBL. Με την 352η εμφάνιση του θα ξεπεράσει τον Κώστα Χαραλαμπίδη και θα «πιάσει» στην 30ή θέση τον Αντώνη Φώτση.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στη Sunel Arena. Mε τον Γκρεγκ Μπράουν αντί του Αντόνις Αρμς θα παραταχθούν οι «κιτρινόμαυροι», αφού ο Ντράγκαν Σάκοτα τον δήλωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπράουν έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League μετρώντας 9 πόντους (3/3 τρίποντα, 3/4 βολές) και 5 ριμπάουντ.

Oι Ροδίτες βρίσκονται στο +1 από την τελευταία θέση, με 19 βαθμούς έναντι των 18 που έχουν το Μαρούσι και ο Πανιώνιος. Ο Κολοσσός ενισχύθηκε με τον 26χρονο Αμερικανό γκαρντ Κεόντρε Κένεντι.

Το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής θα γίνει την Κυριακή (1/2/2026) στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» έχουν 29 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις, ενώ ο Άρης έχει 21 βαθμούς σε 14 ματς. Διπλό milestone έχει μπροστά του ο Τζέριαν Γκραντ και θα φτάσει σε αυτό μέσα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Ο Αμερικανός θα γίνει ο 80ός ξένος στην ιστορία της GBL που θα φτάσει τις 100 εμφανίσεις. Παράλληλα χρειάζεται δύο πόντους για να «γράψει» τους 1.000 στο επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1/2026

Ηρακλής – Καρδίτσα (16:00)

Ολυμπιακός – Περιστέρι (18:15)

ΑΕΚ – Κολοσσός (18:15)

Κυριακή 1/2/2026

Μαρούσι – Πανιώνιος (13:00)

Άρης – Παναθηναϊκός (16:00)