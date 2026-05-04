ΑΕΚ: Λήξη συναγερμού για τον Θωμά Στρακόσα, «καθαρές» οι εξετάσεις του

Ο Θωμάς Στρακόσα ολοκλήρωσε με ενοχλήσεις το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την τρίτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αλλά οι εξετάσεις του έβαλαν τέλος στην ανησυχία των ανθρώπων της Ένωσης.

Μετά από μία φάση στο 83ο λεπτό του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, ο Θωμάς Στρακόσα χρειάστηκε τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου της Ένωσης για να βγάλει το ντέρμπι της Λεωφόρου και συνέχισε να πονάει και μετά το τέλος του αγώνα, αλλά δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σημαντικό πρόβλημα.

Οι εξετάσεις του ήταν “καθαρές” και έτσι, ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να τον υπολογίζει για το επόμενο ματς της Ένωσης με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena, το οποίο μπορεί και να κρίνει τη “μάχη” του τίτλου υπέρ της ομάδας του.