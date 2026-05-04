Μονακό – Ολυμπιακός: Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ η αποστολή των Πειραιωτών για το Πριγκιπάτο

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί αύριο Τρίτη (05/05/26, 20:45, Live από το Newsit.gr) από τη Μονακό για το τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τον Τάισον Γουόρντ να μένει εκτός αποστολής.

Ένα πρόβλημα τραυματισμού δεν επέτρεψε στον Τάισον Γουόρντ να αγωνιστεί ούτε στο προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό και οι Πειραιώτες δεν πρόκειται να “πιέσουν” την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, από τη στιγμή ειδικά, που βρίσκονται με το… ένα πόδι στο Final Four της Euroleague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τις ενοχλήσεις στη μέση, αλλά ο Ολυμπιακός ελπίζει ότι θα τον έχει ξανά διαθέσιμο στα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν, στο Final Four της Αθήνας.