Greek Basketball League: Ο ενισχυμένος ΠΑΟΚ διέλυσε τον Πανιώνιο, αγχωτικό διπλό για την ΑΕΚ στη Μύκονο

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε για πρώτη φορά με τον Πάτρικ Μπέβερλι στη σύνθεση του και ισοπέδωσε τον Πανιώνιο με 106-88 στη Θεσσαλονίκη για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ γέμισαν το “Παλατάκι” για ακόμα μία φορά και είδαν την ομάδα του Γιούρι Ζντοβιτς να παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ, φτάνοντας δια περιπάτου στη νίκη επί του ουραγού Πανιωνίου, ο οποίος δίνει μεγάλη μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία.

Οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στο 8-2, έχοντας χάνει μόνο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός, δείχνοντας ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Από την πλευρά τους, οι Νεοσμυρνιώτες υποχώρησαν στο 1-10.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μέλβιν, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους με 5 τρίποντα. 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ είχε ο Πάτρικ Μπέβερλι στο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκε ο Λέμον με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-22, 54-43, 80-58, 106-88.

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 29 (5/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ταϊρί 10 (2/9 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κόνιαρης 8 (2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Κόνιαρης 8 (2/6 τρίποντα), Περσίδης 7 (1), Μουρ 16 (1/1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άλεν 6 (0/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Ζάρας 6 (2), Τζόουνς 14 (10 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Ιατρίδης 3 (1), Μπέβερλι 7 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 8, Λέμον 17 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λούις 13 (3/5 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Κρούζερ 14 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Νικολαΐδης 8 (0/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Σταρκς 3 (1), Τσαλμπούρης 10 (0/3 τρίποντα), Οικονομόπουλος, Γόντικας 9, Χαντς 3 (1/4 τρίποντα), Γκίκας 3 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 25/35 δίποντα, 14/43 τρίποντα, 11/14 βολές, 40 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 16 επιθετικά), 26 ασίστ, 11 λάθη, 10 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 25/37 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 14/16 βολές, 30 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 4 επιθετικά), 22 ασίστ, 15 λάθη, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Μύκονος – ΑΕΚ 76-77

Η ΑΕΚ τα χρειάστηκε κόντρα στη μαχητική Μύκονο στο νησί των Κυκλάδων, ωστόσο επικράτησε με 77-76 και επέστρεψε στις νίκες. Στο 6-4 ανέβηκε η Ένωση, ενώ στο 4-6 υποχώρησαν οι νησιώτες.

Η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, βρέθηκε μπροστά με 7 πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα, ωστόσο λίγο έλειψε να “αυτοκτονήσει”, καθώς δέχθηκε δύο σερί τρίποντα, ενώ ευτυχώς για εκείνη δεν δέχθηκε και τρίτο σερί από τον Μάντζαρη, ο οποίος αστόχησε στο τελευταίο σουτ του αγώνα.

Κορυφαίοι για την Ένωση ήταν οι Μπάρτλεϊ (21π.) και Σίλβα (16π.,8ριμπ.). Για τους ηττημένους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάναντι με 16 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-22, 29-43, 50-62, 76-77.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 15 (2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρέι 16 (5/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σκουλίδας, Χέσον 15 (4/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκαμπλ 11 (4/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Μουρ, Καββαδάς, Γερομιχαλός, Μάντζαρης (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κάναντι 16 (2/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα).

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 10 (5/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Φλιώνης 2 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάρτλι 21 (5/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αρμς 5 (1), Σίλβα 16 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Σκορδίλης 4, Κλαβέλ, Κατσίβελης 2 (5 ασίστ), Λεκαβίτσιους 7 (2/7 σουτ), Χαραλαμπόπουλος 10 (2/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/4 βολές).

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 18/39 δίποντα, 11/29 τρίποντα, 7/13 βολές, 41 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 13 επιθετικά), 19 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 22 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 23/41 δίποντα, 5/2 τρίποντα, 16/25 βολές, 39 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 12 επιθετικά), 19 ασίστ, 10 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 10 λάθη, 23 φάουλ.