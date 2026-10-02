Αθλητικά

Καραπαπάς σε Αλαφούζο: «Αφού δεν θεωρείτε σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο ΣΚΑΪ έδωσε 20 εκατ. στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή;»

Η απάντηση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον πρόεδρο της Super League κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα τηλεοπτικά
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10/2026) πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, με το ζήτημα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων να είναι το κυρίαρχο.

Μετά την τοποθέτηση του Γιάννη Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά, ο Κώστας Καραπαπάς απάντησε στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του είπε: “Αφού δεν θεωρείτε σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο ΣΚΑΪ, το κανάλι σας, έδωσε 20 στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή; Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δε θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα.

Πού ακούστηκε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα ή αν μια ομάδα την ακολουθούν εκατομμύρια φίλαθλοι, άρα και τηλεθεατές που είναι οι πελάτες των καναλιών που δίνουν τα τηλεοπτικά“.

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Αθλητικά
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