Αλαφούζος για τα τηλεοπτικά: Στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό

Η ομάδα εργασίας της Super League συνεδρίασε για την ανακατανομή της τηλεοπτικής πίτας, με τον Γιάννη Αλαφούζο να τονίζει και πάλι ότι τα κυρίαρχα κριτήρια στην ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων πρέπει να ευνοούν την ενδυνάμωση των πιο ανίσχυρων ομάδων.

Ο Γιάννης Αλαφούζος θεωρεί ότι το ποδοσφαιρικό προϊόν θα βελτιωθεί μόνο με την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων ΠΑΕ, κάτι που θα γίνει με την αύξηση των προϋπολογισμών τους και την προσέλκυση πιο ποιοτικών παικτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλαφούζος ζήτησε το κριτήριο της εμπορικότητας να επηρεάσει την κατανομή των χρημάτων, αλλά όχι σε βαθμό που θα ελαχιστοποιήσει τα λεφτά που θα πάρουν οι μικροί.

“Επαναλαμβάνω, στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν εστιάσουμε στην εμπορικότητα, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων. Ούτε και η κατάταξη πρέπει να είναι κυρίαρχη”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Super League.

Παράλληλα, ο Αλαφούζος δήλωσε διατεθειμένος να κάνει και υποχωρήσεις, προκειμένου να συμφωνήσουν και οι άλλοι τρεις μεγάλοι σε ένα κοινό σχέδιο. Βέβαια, ο πρόεδρος της Super League ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει στη δική του πρόταση, αν δεν επιτευχθεί ομοφωνία σε μία αμοιβαία αποδεκτή λύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αν δεν συμφωνήσουμε όλοι μας, στο τέλος της διαδικασίας θα κάνουμε έναν ενιαίο κουμπαρά όσοι συμφωνούμε, 7-8 ομάδες, όσοι είμαστε“, ήταν το σχόλιο του.

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού συμφώνησε με την πρόταση του Μηνά Λυσάνδρου, να απευθυνθεί ο Συνεταιρισμός και σε άλλες εταιρίες εκτός από τη Deloitte (εννοώντας την Pricewaterhouse) και να προσπαθήσει για μία γενικότερη βελτίωσης του πρωταθλήματος και όχι μόνο για τα τηλεοπτικά.