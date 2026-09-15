Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Αγιασμός στο «T-Center» και η αλλαγή στις ώρες του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε για αλλαγές στο πρόγραμμα του 8ου τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”
ΦΩΤΟ @Paobcgr
ΦΩΤΟ @Paobcgr
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Λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν, πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο ετήσιος αγιασμός σε όλους τους χώρους του Telekom Center Athens, παρουσία των αθλητών και του συνόλου του επιτελείου της ομάδας, από τον πατήρ Δημήτριο Φωκιανό.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 8ο Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” στο Telekom Center Athens και την Τρίτη (15.09.2026) ανακοίνωσε ότι υπήρξε μικρή τροποποίηση στους αγώνες της Παρασκευής (18.09.2026).

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν θα αρχίσει στις 17:30 (αντί στις 18:00) και αυτή του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ στις 21:15 (αντί στις 21:00). Όλο το τουρνουά θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του τουρνουά παραμένουν ως έχουν.

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Αθλητικά
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