Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου για πρώτη φορά στην Αφρική – Στο Ναϊρόμπι η διοργάνωση το 2029

Ιστορική απόφαση! Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αφρική, με την πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι να φιλοξενεί τη διοργάνωση το 2029

Μετά από συμβούλιό της, η World Athletics αποφάσισε ότι το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου θα διεξαχθεί στη χώρα της Αφρικής, με το Ναϊρόμπι να επικρατεί των Λονδίνου και Ρώμης που επίσης είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διοργάνωση του 2031 να διεξαχθεί στο Μόναχο.

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Η Κένυα είναι μια από τις υπερδυνάμεις στον στίβο, ωστόσο ποτέ άλλοτε δεν είχε διοργανώσει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε επίπεδο Ανδρών/Γυναικών, παρά μόνο τα παγκόσμια πρωταθλήματα Κ18 το 2017 και Κ20 το 2021, ενώ επίσης καμία άλλη χώρα της Αφρικής δεν είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν τη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 θα διεξαχθεί στο Πεκίνο από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου.