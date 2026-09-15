Στο Μόναχο ο τελικός του Champions League του 2028 – Το Καμπ Νου πήρε αυτόν του 2029

Την επιλογή του Μunich Football Arena της Μπάγερν Μονάχου ως έδρα του τελικού του Champions League 2028 και του Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα για τον αντίστοιχο του 2029, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σημερινή (15.09.2026) της συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ως έμπρακτη τιμή για τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ.

Θυμίζουμε ότι ο τελικός του Champions League του 2027 θα φιλοξενηθεί στις 5 Ιουνίου 2027 στο Estadio Metropolitano της Μαδρίτης, έδρα της Ατλέτικο. Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αποφάσισε να υπάρξουν και κάποιες προσαρμογές στο σύστημα play-offs του UEFA Nations League 2026-27.

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Την επόμενη αγωνιστική περίοδος (2027/28) ο τελικός του Europa League θα γίνει στην “National Arena” του Βουκουρεστίου και του Conference League στην έδρα της Γιουβέντους, το “Allianz Stadium”.

Τη σεζόν 2028/29 ο τελικός του Europa League θα γίνει στο Βελιγράδι και στο “National Stadium”, ενώ αυτός του Conference League στην “Puskas Arena” της Βουδαπέστης.

Σύμφωνα με το νέο concept, από την έκδοση 2028-29 το UEFA Nations League θα αποτελείται από τρεις λίγκες αντί για τέσσερις.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΠΟ…

Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε τις έδρες διεξαγωγής των τελικών αγώνων των διοργανώσεων ευθύνης της ως εξής:

UEFA Champions League

• 2028: Munich Football Arena, Μόναχο

• 2029: Camp Nou, Βαρκελώνη

UEFA Women’s Champions League

• 2028: Parc Olympic Lyonnais, Λυών-Ντεσινέ

• 2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ

UEFA Europa League

• 2028: National Arena, Βουκουρέστι

• 2029: National Stadium Serbia, Βελιγράδι

UEFA Conference League

• 2028: Juventus Stadium, Τορίνο

• 2029: Puskás Aréna, Βουδαπέστη

UEFA Super Cup

• 2027: Johan Cruyff ArenA, Άμστερνταμ

• 2028: Astana Arena, Αστάνα

UEFA Futsal Champions League

• 2027: Biel/Bienne Arena, Ελβετία

Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού του UEFA Nations League 2026-27, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο format που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με το νέο concept, από την έκδοση 2028-29 το UEFA Nations League θα αποτελείται από τρεις λίγκες αντί για τέσσερις.

* Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στις 7 Δεκεμβρίου, την επομένη της κλήρωσης της προκριματικής φάσης του UEFA EURO 2028, η οποία θα διεξαχθεί στην ίδια πόλη.