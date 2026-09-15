Νέοι κανονισμοί από Euroleague: Φάουλ και τεχνικές ποινές δύο κατηγοριών

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς, με την κυριότερη να αφορά τη διαφοροποίηση φάουλ και τεχνικών ποινών σε δύο κατηγορίες «βαρύτητας». Οι αλλαγές αυτές θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στο προσεχές Super Cup του Άμπου Ντάμπι.

Οι κύριες αλλαγές και διευκρινίσεις που αποκάλυψε η Euroleague αφορούν τον ορισμό του φάουλ στην κίνηση για σουτ (act of shooting), όπως και τις νέες κατηγορίες αντιαθλητικού φάουλ. Του disruptive foul (σ.σ. φάουλ για να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού) και του flagrant foul (σ.σ. βίαια ή επικίνδυνη επαφή).

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Οι τεχνικές ποινές χωρίζονται επίσης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά περιπτώσεις όπως προσβλητική συμπεριφορά ή πρόκληση αντιπάλου και προσμετράται για αποβολή, ενώ η δεύτερη που αφορά καθυστέρηση του παιχνιδιού και δεν προσμετράται για αποβολή.

“Η Euroleague Basketball επανεξετάζει, διευκρινίζει και προσαρμόζει συγκεκριμένους κανονισμούς κάθε σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων για παίκτες, προπονητές και διαιτητές, ενώ παράλληλα συνεχίζει να προσφέρει στους φιλάθλους της τη διοργάνωση με τον υψηλότερο ανταγωνισμό και τη μεγαλύτερη δικαιοσύνη” αναφέρεται χαρακτηριστικά από τη διοργανώτρια.

-Προσπάθεια για σουτ (act of shooting): Ένα σουτ με άλμα (jump shot) ή άλλο σουτ εν κινήσει ξεκινά τη στιγμή που ο παίκτης κινεί τους ώμους του και την μπάλα προς τα πάνω, με κατεύθυνση το καλάθι, ενώ ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται στο επιθετικό μισό του γηπέδου (frontcourt) για να προσμετρηθεί η ενέργεια. Η διείσδυση προς το καλάθι αξιολογείται διαφορετικά: η ενέργεια σουτ ξεκινά συνήθως στο διάστημα μεταξύ της γραμμής των τριών πόντων και του καλαθιού, μόλις ο παίκτης μαζέψει την μπάλα και συνεχίσει την κίνηση του σουτ μέχρι την απελευθέρωσή της.

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-Οι νέες οδηγίες καλύπτουν επίσης συγκεκριμένες καταστάσεις: η επαφή τύπου «rip-through» (πλευρική κίνηση της μπάλας για πρόκληση επαφής) θεωρείται πάντα φάουλ εκτός ενέργειας σουτ (φάουλ στο έδαφος) και όχι φάουλ σε προσπάθεια σουτ. Η επαφή με το χέρι του σουτέρ κατά την ολοκλήρωση της κίνησης (follow-through) είναι νόμιμη μόνο εάν είναι ελαφριά και συμβαίνει καθαρά μετά την απελευθέρωση της μπάλας, ενώ η επαφή στο πλάι του χεριού, στον καρπό, στο μπράτσο ή στο σώμα εξακολουθεί να θεωρείται πάντα φάουλ. Τέλος, εάν ένας αμυντικός εισέλθει στον χώρο προσγείωσης του σουτέρ και το πόδι του σουτέρ πατήσει πάνω στο πόδι του αμυντικού, η παράβαση καταλογίζεται πλέον ως «φάουλ αντιαθλητικής συμπεριφοράς σοβαρής μορφής» (flagrant foul) αντί για το παλαιό «αντιαθλητικό φάουλ».

-Οι τεχνικές ποινές χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες. Η Κατηγορία 1 προσμετράται για την αποβολή από τον αγώνα και καλύπτει περιπτώσεις όπως η προσβλητική συμπεριφορά, η πρόκληση αντιπάλου, η παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου παίκτη και η προσποίηση φάουλ (θέατρο). Η Κατηγορία 2 δεν προσμετράται για την αποβολή και καλύπτει την καθυστέρηση του παιχνιδιού, το κρέμασμα στη στεφάνη μετά από κάρφωμα και την αμυντική παρέμβαση στην πορεία της μπάλας (goaltending) κατά την εκτέλεση της τελευταίας ελεύθερης βολής.

-Το αντιαθλητικό φάουλ έχει αντικατασταθεί από δύο ξεχωριστές κατηγορίες σφυριγμάτων. Το disruptive foul αφορά επαφή που διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού και φέρνει τον αντίπαλο σε μειονεκτική θέση, χωρίς να είναι αρκετά σοβαρή ώστε να χαρακτηριστεί flagrant (π.χ. φάουλ για τη διακοπή αιφνιδιασμού ή για τη διακοπή του χρόνου προς το τέλος μιας περιόδου). Το «φάουλ αντιαθλητικής συμπεριφοράς σοβαρής μορφής» (flagrant foul) αφορά επαφή που δεν αποτελεί νόμιμη ενέργεια Και τα δύο επιφέρουν την ίδια ποινή με το παλαιό φάουλ αντιαθλητικής συμπεριφοράς, αλλά μόνο το flagrant foul προσμετράται για την αποβολή.

-Ένας παίκτης αποβάλλεται μετά από δύο τεχνικές ποινές Κατηγορίας 1, δύο flagrant foul ή έναν συνδυασμό των δύο. Ένας προπονητής αποβάλλεται μετά από δύο προσωπικές τεχνικές ποινές Κατηγορίας 1 ή τρεις τεχνικές ποινές Κατηγορίας 1 που αφορούν τη συμπεριφορά του πάγκου, ανεξάρτητα από το αν και οι τρεις χρεώνονται στον πάγκο ή αν μία από αυτές χρεώνεται προσωπικά στον προπονητή.

Άλλες προσαρμογές

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν προσαρμογές της Euroleague Basketball σε κανονισμούς που διαφέρουν από τους τυπικούς της FIBA και τείνουν να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αμφισβητούμενων αποφάσεων:

-Ημικύκλιο άμυνας (no-charge zone): αν ένας δευτερεύων αμυντικός είναι τοποθετημένος εντός του ημικυκλίου μπροστά από το καλάθι και δεν πηδήξει κατακόρυφα για να αμυνθεί, χρεώνεται με φάουλ παρεμπόδισης (blocking foul) σε περίπτωση σύγκρουσης με επιτιθέμενο παίκτη που εισέρχεται στον χώρο αυτόν ενώ βρίσκεται στον αέρα, εκτός εάν ο επιτιθέμενος δεν βρισκόταν στον αέρα κατά την επαφή, είχε υποδεχθεί την μπάλα εντός του ημικυκλίου ή επιχείρησε την επαφή προτάσσοντας το πόδι, το γόνατο ή τον αγκώνα του.

-Αμφισβήτηση απόφασης από προπονητή (coach challenge): οι πρώτοι προπονητές έχουν δικαίωμα για δύο τέτοιες ενέργειες ανά αγώνα, αλλά χάνουν τη μία αν δεν τη χρησιμοποιήσουν εντός των πρώτων 38 λεπτών. Η αμφισβήτηση μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα για οποιαδήποτε περίπτωση περιλαμβάνεται στη λίστα του συστήματος άμεσης επανεξέτασης (instant replay) με τις ελέγξιμες καταστάσεις, με μία εξαίρεση: οι προπονητές δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την ταυτότητα του παίκτη που διέπραξε το φάουλ. Οι διαιτητές μπορούν να ελέγξουν την ταυτότητα του παίκτη που χρεώθηκε με φάουλ με δική τους πρωτοβουλία για να διορθώσουν τυχόν λάθος καταγραφής, αλλά ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν μπορεί να ζητηθεί από τον προπονητή.

-Ο πρώτος προπονητής αποβάλλεται αυτόματα εάν ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος που αναγράφεται στη λίστα του πάγκου της ομάδας εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και παρεμποδίσει αιφνιδιασμό (fastbreak) της αντίπαλης ομάδας.

-Οι διαιτητές δεν θα δίνουν πλέον προειδοποίηση πριν χρεώσουν τεχνική ποινή για θέματα συμπεριφοράς ή για προσποίηση επαφής (flopping). Οι προειδοποιήσεις διατηρούνται μόνο για περιπτώσεις καθυστέρησης του παιχνιδιού.

-Συμπλοκές: σε περίπτωση που ξεσπάσει συμπλοκή, απαγορεύεται στους αναπληρωματικούς, στους παίκτες που έχουν αποβληθεί και στα υπόλοιπα μέλη του πάγκου να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα αποβάλλονται αυτόματα εάν παρέμβουν για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της τάξης, εφόσον το σύστημα άμεσης επανεξέτασης επιβεβαιώσει ότι δεν συμμετείχαν ενεργά στη συμπλοκή.

-Υπογραφή ένστασης: μόνο ο πρώτος προπονητής μπορεί να υπογράψει το φύλλο αγώνα για ένσταση και η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της πρώτης διακοπής του παιχνιδιού μετά την αμφισβητούμενη απόφαση. Εάν ο πρώτος προπονητής έχει ήδη αποβληθεί, την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει ο βοηθός προπονητή.

-Τζάμπολ: οι αγώνες και οι παρατάσεις ξεκινούν με τζάμπολ στον κεντρικό κύκλο. Στη συνέχεια, η ομάδα που δεν κέρδισε την πρώτη κατοχή του αγώνα εκτελεί την επαναφορά για την έναρξη της δεύτερης (Q2) και της τρίτης περιόδου (Q3), ενώ η ομάδα που κέρδισε την πρώτη κατοχή εκτελεί την επαναφορά στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να κινούνται κατά μήκος της τελικής γραμμής για την επαναφορά της μπάλας. Το τζάμπολ μεταξύ των δύο πλησιέστερων αντιπάλων χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως σε διπλή παράβαση κατά τη διάρκεια ελεύθερων βολών ή όταν ανατρέπεται απόφαση για παράβαση «goaltending» (παρεμπόδιση μπάλας σε τροχιά προς το καλάθι) σε φάση όπου καμία ομάδα δεν είχε την κατοχή της μπάλας τη στιγμή που σφυρίχτηκε η παράβαση.