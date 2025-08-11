H ΑΕΚ συμφώνησε με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, υπογράφει για δυο χρόνια ο διεθνής μπασκετμπολίστας

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου προχωρά καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να ενισχύσει το ρόστερ της Ένωσης με την μεταγραφή να βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Ο Χαραλαμπόπουλος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών με την ΑΕΚ και θεωρείται επιλογή με προοπτική για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του, θεωρώντας πως ο 27χρονος παίκτης μπορεί να προσφέρει βάθος και ποιότητα στη θέση των φόργουορντ.

Με την προσθήκη αυτή, η ΑΕΚ πλησιάζει στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ρόστερ για τη νέα σεζόν. Ο επόμενος στόχος της ομάδας είναι η απόκτηση ενός γκαρντ, ενός παίκτη στις θέσεις 2-3 και δύο σέντερ. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών φαίνεται πως θα είναι ο Έχοντας, με τον οποίο υπάρχει ήδη επαφή.

Η Ένωση συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, με στόχο να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστική τη νέα χρονιά τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.