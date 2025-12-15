Συμβαίνει τώρα:
H Euroleague έκανε ανάρτηση με «Bartzokas Ball» και video από αγώνα του Ολυμπιακού

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους παίκτες του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους παίκτες του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στις σετ επιθέσεις και η Euroleague ανέδειξε το γεγονός, αποθεώνοντας τους Πειραιώτες και τον προπονητή τους.

Σε μία νέα της ανάρτησής στα social media, η Euroleague δημοσίευσε ένα video με μία μελετημένη επίθεση του Ολυμπιακού, βγαλμένη από το μπλοκάκι του προπονητή του και έγραψε “Bartzokas Ball”.

“Πρέπει να το εκτιμήσεις αυτό”, πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Euroleague, “υποκλινόμενη” με αυτό τον τρόπο στους “κανόνες” που εφαρμόζει στην επίθεσή της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το video είναι από το παιχνίδι Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ.

