Handball Premier: Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε την ΑΕΚ στη λήξη αλλά η Ένωση έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι “δικεφάλων”, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 20ή αγωνιστική της Α1 Handball Premier των ανδρών, καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 28-28 (ημίχρονο 13-13) στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμα του ενός βαθμού στην κατάταξη έναντι του ΠΑΟΚ και βρίσκεται στην… “pole position” για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στη βαθμολογία και το πλεονέκτημα έδρας στην ημιτελική φάση των πλέι οφ, όπου θα αντιμετωπίσει το “δικέφαλο του βορρά”.

Από την πλευρά τους, οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ισοφάρισαν με πέναλτι του Ιωάννου στην εκπνοή του αγώνα, διατηρούν το πάνω χέρι σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, καθώς είχαν επικρατήσει στον α΄ γύρο με 29-27, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Με τον βαθμό που πήρε από το σημερινό ματς, η ΑΕΚ «έπιασε» στην κορυφή τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν έναν αγώνα λιγότερο, υπερτερούν στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Η βαθμολογία στην Handball Premier

Ολυμπιακός 34 *

AEK 34

ΠΑΟΚ 33

Ιωνικός ΝΦ 24

Δράμα 19

Διομήδης 18

Αθηναϊκός 17

Κιλκίς 16

Ζαφειράκης 15

Δούκας 13*

Βριλήσσια 13

Φέρωνας 2

*ματς λιγότερο