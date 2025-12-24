Η 45άρα του Σάσα Βεζένκοφ στο Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου στις καλύτερες στιγμές της Euroleague για το 2025

Ο Σάσα Βεζένκοφ τον Ιανουάριο του 2025 είχε κάνει απίθανη εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου πετυχαίνοντας 45 πόντους και η Euroleague θυμήθηκε αυτή του την επίδοση.

Η Euroleague ξεκίνησε την αναδρομή του 2025 και η πρώτη της αφιέρωση ήταν στον Σάσα Βεζένκοφ και στους 45 πόντους που πέτυχε στο ΣΕΦ κόντρα στους Βαυαρούς. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε 10/10 δίποντα και 8/10 τρίποντα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Best moments of 2025



Sasha Vezenkov drops 45 points vs Bayern in January <ahref=”https://twitter.com/Olympiacos_BC?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Olympiacos_BC pic.twitter.com/4f3pJBufiK — EuroLeague (@EuroLeague) December 24, 2025

Ο Βούλγαρος με τους 45 πόντους είχε κάνει την τρίτη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Χέις Ντέβις (50 πόντους) και τον Σέιν Λάρκιν (49 πόντους).