Αθλητικά

Η 45άρα του Σάσα Βεζένκοφ στο Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου στις καλύτερες στιγμές της Euroleague για το 2025

Η Euroleague ξεκίνησε την αναδρομή του 2025
Βεζένκοφ
Ο Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Σάσα Βεζένκοφ τον Ιανουάριο του 2025 είχε κάνει απίθανη εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου πετυχαίνοντας 45 πόντους και η Euroleague θυμήθηκε αυτή του την επίδοση.

Η Euroleague ξεκίνησε την αναδρομή του 2025 και η πρώτη της αφιέρωση ήταν στον Σάσα Βεζένκοφ και στους 45 πόντους που πέτυχε στο ΣΕΦ κόντρα στους Βαυαρούς. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε 10/10 δίποντα και 8/10 τρίποντα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

 

Ο Βούλγαρος με τους 45 πόντους είχε κάνει την τρίτη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Χέις Ντέβις (50 πόντους) και τον Σέιν Λάρκιν (49 πόντους).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
228
201
148
122
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo