Η 83χρονη Σοφία Μπαρκάτσα έδειξε την αγάπη της για την ΑΕΚ

Στα 83 της χρόνια, η κυρία Σοφία Μπαρκάτσα συνεχίζει να πηγαίνει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ΑΕΚ και μίλησε στο AEK TV για την αγάπη της για την ομάδα.

Αφού έγινε… viral με την παρουσία της στο Παγκρήτιο για το ΟΦΗ – ΑΕΚ, η Σοφία Μπαρκάτσα εντοπίστηκε από το ΑΕΚ TV και άνοιξε το… κιτρινόμαυρο σπίτι της, δηλώνοντας οπαδός της ομάδας. «Την ΑΕΚ την αγαπάω όπως αγαπάω τα παιδιά μου, όπως αγαπάω τα εγγόνια μου έχω και την ΑΕΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων η 83χρονο οπαδός της Ένωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ παρουσίασε μάλιστα το σχετικό video, γράφοντας στη λεζάντα: “Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, στην Κρήτη, μια γιαγιά στο πέταλο του Παγκρητίου, που ζούσε το παιχνίδι με πάθος και ένταση, τράβηξε τα βλέμματα όλων. Το AEK TV δε θα μπορούσε να μην την αναζητήσει για να τη γνωρίσουμε από κοντά.

Η κυρία Σοφία Μπαρκάτσα, 83 ετών, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, μας υποδέχθηκε στο σπίτι της, στο Ατσαλένιο, μας μίλησε για την αγάπη της για την ΑΕΚ και τη βαθιά της σύνδεση με όσα πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος”.