Το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ (6/10, 21:15, Novasports Prime, LIVE από το Newsit.gr), ξεχωρίζει από τη δεύτερη ημέρα στην πρεμιέρα της Euroleague, για τη σεζόν 2023-24.

Το “αιώνιο” ελληνικό ντέρμπι αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα μεγάλα παιχνίδια της Euroleague και φέτος έρχεται στην πρώτη αγωνιστική της σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην κατάμεστη έδρα του.

Η Euroleague έκανε έτσι και σχετική ανάρτηση στα social media, με μία φωτογραφία με μπάλα της διοργάνωσης και φόντο την Αθήνα και την Ακρόπολη. “Καλημέρα (σ.σ. σε greeklish), που αλλού να είμαστε σήμερα”, έγραψε δε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Kalimera 🇬🇷



Where else could we be today… pic.twitter.com/CEfieZiA4P