Ο Βασίλης Σπανούλης γιορτάζει σήμερα (7/8) τα 40α του γενέθλια και μετά τις ευχές της ομάδας του Περιστερίου ακολούθησε η ξεχωριστή ανάρτηση της FIBA.

Τα κατορθώματα του Βασίλη Σπανούλη εντός παρκέ τον έχουν καταστήσει ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Έτσι η FIBA δεν ξέχασε τα γενέθλια του ”Kill Bill”, και με μια ξεχωριστή ανάρτηση του ευχήθηκε ”χρόνια πολλά” με τη συνοδεία βίντεο του buzzer beater που πέτυχε κόντρα στη Κροατία στο Eurobasket του 2007.

Συγκεκριμένα, η FIBA έγραψε: “Έχει υπάρξει ποτέ κάποιος παίκτης πιο clutch από τον Kill Bill; Χρόνια πολλά στον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη!”

Has there ever been anyone more clutch than Kill Bill?



Happy Birthday to @HellenicBF 🇬🇷 legend, Vassilis Spanoulis!🍾#EuroBasket pic.twitter.com/zvwCTK7umv