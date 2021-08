Παίρνει τα μέτρα της η Premier League, εμποδίζοντας τα ταξίδια των διεθνών παικτών που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα, προς τις χώρες που βρίσκονται στην κόκκινη ταξιδιωτική λίστα, λόγω κορονοϊού. Τι ισχύει για τους Έλληνες παίκτες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από την Premier League, κανένας διεθνής ποδοσφαιριστής του συμμετέχει στο πρωτάθλημα δεν θα έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει σε χώρες της κόκκινης λίστας.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 60 ποδοσφαιριστές από 19 συλλόγους της κατηγορίας δεν έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν στις πατρίδες τους. Ανάμεσα τους και οι Σαλάχ, Φιρμίνο, Άλισον και Μανέ της Λίβερπουλ.

Σε περίπτωση που επιτρεπόταν στους διεθνείς των χωρών που βρίσκονται στην κόκκινη λίστα να κάνουν το ταξίδι, τότε θα έμπαιναν σε καραντίνα και θα απουσίαζαν σε δύο αγώνες της Premier League, σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και σε ένα ματς του Λιγκ Καπ.

Να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη συγκεκριμένη… κόκκινη λίστα των χωρών και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα απουσίας των διεθνών (Γιαννούλη, Τσιμίκα και Τζόλη) από τις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month



Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1