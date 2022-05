Παρά τα σενάρια των τελευταίων μηνών, η UEFA επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά, ότι ο φετινός τελικός του Europa Conference League θα διεξαχθεί στα Τίρανα.

Κάποια εσωτερικά προβλήματα στην Αλβανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχαν δημιουργήσει αμφιβολίες για το αν θα καταφέρει να φιλοξενήσει το μεγάλο ματς της νεοσύστατης διοργάνωσης, αλλά φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει τελικά κάτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή της για το πρόγραμμα στην επόμενη συνάντηση της UEFA, η ομοσπονδία αναφέρει ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στις 25η Μαΐου στο γήπεδο “Kombetare Arena” των Τιράνων και ζητάει τις προτάσεις των ακολούθων της στα social media για τον οικοδεσπότη του τελικού του 2023.

🇦🇹 The #UEFAExCo will meet in Vienna next Tuesday ahead of #UEFACongress on Wednesday.



On the agenda:



🏟️ 2023 #UECL final hosts

🤝 2023 Congress hosts

🗓️ #EURO2024 match schedule

⚽ Competition regulations

📑 Technical regulations



Full details: ⬇️