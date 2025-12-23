Η αδερφή του Λιονέλ Μέσι τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο και ανέβαλε τον γάμο της

Η αδερφή το Λιονέλ Μέσι, Μαρία Σολ, είχε ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στο Μαϊάμι, με αποτέλεσμα πολλαπλούς τραυματισμούς, που την αναγκάζουν να αναβάλλει το γάμο της.

Στα 32 της χρόνια, η σχεδιάστρια Μαρία Σολ ζει κοντά στον αδερφό της και θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι, στο Μαϊάμι, όπου και συμμετείχε σε σφοδρό τροχαίο, με το αυτοκίνητό της να χτυπάει σε τοίχο και την ίδια να γλιτώνει από τύχη τα χειρότερα.

Η αδερφή του Λιονέλ Μέσι εμφανίζεται να έχει υποστεί δύο κατάγματα σπονδύλων και άλλα δύο σε φτέρνα και καρπό, αλλά και μία σειρά από εγκαύματα, γεγονός που την οδήγησε και στην απόφαση να αναβάλλει το γάμο της, αφού θα χρειαστεί ένα μεγάλο διάστημα αποθεραπείας.

Η Μαρία Σολ ήταν προγραμματισμένο να παντρευτεί τον Χουλιάν «Τούλι» Αρεγιάνο, μέλος της προπονητικής ομάδας της Ίντερ Μαϊάμι, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ροζάριο της Αργεντινής στις 3 Ιανουαρίου 2026, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον εφικτό, με την αναβολή να ανακοινώνεται κι επίσημα.

Η μητέρα του Μέσι επιβεβαίωσε την είδηση, σημειώνοντας ότι όλη η οικογένεια είναι μαζί για τις γιορτές, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη στην κόρη της. «Η Μαρία Σολ είναι εκτός κινδύνου, αλλά θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα αποκατάστασης», τόνισε χαρακτηριστικά η Σίλια Μέσι.