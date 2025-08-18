Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλικό παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στη SUNEL Arena

Ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, έκλεισε και ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, δίνοντας την ευκαιρία για να ένα δυνατό τεστ στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Η Φενέρμπαχτσε θα έρθει μάλιστα στην Ελλάδα για να αγωνιστεί με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena και οι φίλοι της Ένωσης αναμένεται να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο 2025-2026, η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Εuroleague, Φενερμπαχτσέ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 19:30, στη SUNEL Arena, ακριβώς ένα χρόνο μετά την προηγούμενη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα το διήμερο 8-9 Σεπτεμβρίου, η «Βασίλισσα» θα βρίσκεται στη Βάλτσεα της Ρουμανίας, για ν’ αντιμετωπίσει την Κλουζ (08/09, 19:00) και την (τοπική) Βάλτσεα (09/09, 19:00) στο «Sala Sporturilor Traian».

Το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της «Βασίλισσας»:

ΑΕΚ – Ν.Ε. Μεγαρίδος | 30 Αυγούστου | SUNEL Arena (κεκλεισμένων των θυρών)

Κρεμόνα – ΑΕΚ | 4 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Λιβίνιο (Valtellina Summer League 2025)

Τρέντο – ΑΕΚ | 5 Σεπτεμβρίου | 21:00 | Σόντριο (Valtellina Summer League 2025)

Κλουζ – ΑΕΚ | 8 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)

Βάλτσεα – ΑΕΚ | 9 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)

ΑΕΚ – Φενερμπαχτσέ |19:30 | SUNEL Arena

Τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» (Πανιώνιος, Καρδίτσα, Βαρέζε) | 19-20 Σεπτεμβρίου | Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας»