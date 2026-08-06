Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Λάντερς Νόλεϊ μέχρι το 2028

Η ΑΕΚ είχε έρθει σε συμφωνία με τον Λάντερς Νόλεϊ εδώ και καιρό και το μόνο που απέμενε για να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Αμερικανού ήταν να τελειώσει τις υποχρεώσεις του στη Συρία.

Μόλις αυτό συνέβη η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκαρντ/φόργουορντ που έκανε απίθανη σεζόν με την Νανσί, ενώ τρομερές εμφανίσεις πραγματοποίησε και με την Αλ Ιτιχάντ Αλί στη Συρία, όπου είχε 21.5 πόντους κατά μέσο όρο, 5.9 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ.

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Την περσινή σεζόν ήταν στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς με τη Νανσί είχε 19.5 πόντους, 4.5 ασίστ και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«H AEK ΒC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Λάντερς Σάντσεζ Νόλεϊ (Landers Sanchez Nolley II (26 χρ., 2μ.01). Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.

Ο Νόλεϊ προέρχεται από εξαιρετική περίοδο, με μ.ό. 19,5 πόντους, 4.5 ασίστ, 4 ριμπάουντ στη γαλλική Νανσί και 17,4 πόντους, 6,4 ασίστ και 3,8 ριμπάουντ στη καναδική Μπράμπτον, ενώ αγωνίστηκε και στην τελική φάση του Πρωταθλήματος Συρίας, με την Αλ Ιτιχάντ Αλί, όπου είχε μ.ό. 21,5 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ.

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Ο Λάντερς Νόλεϊ γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 2000, στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Έχει αγωνιστεί στο NCAA για λογαριασμό των Virginia Tech Hokies, Memphis Tigers και Cincinnati Bearcats, και κατόπιν την περίοδο 2023-2024 στο Birmingham Squadron (NBA G League), το 2024 στη Marinos B.B.C. (Βενεζουέλα), την περίοδο 2024-2025 στον Άρη, το 2025 στην Hsinchu Toplus Lioneers (Ταϊβάν) και στην Homenetmen Beirut (Λίβανος) και την περίοδο 2025-2026 σε Νανσί (Γαλλία) και Mπράμπτον (Καναδάς).

Λάντερς, καλώς όρισες στη “Βασίλισσα”».