Η ΑΕΚ «δείχνει» αγκωνιά και επιθετικό φάουλ στον Γιόβιτς, στο γκολ ισοφάρισης του Άρη

Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 στην έδρα του Άρη, ένα αποτέλεσμα που την έριξε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Οι Θεσσαλονικείς εξέφρασαν τα παράπονά τους για τη διαιτησία και την ακύρωση του γκολ του Μόντσου με το σκορ στο 1-1.

Όπως όμως φαίνεται, παράπονα για τη διαιτησία έχει και η πλευρά της ΑΕΚ, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ, Τάσο Τσατάλη να ποστάρει τη φάση της ισοφάρισης του Άρη και να ζητάει επιθετικό φάουλ, για αγκωνιά στον Λούκα Γιόβιτς.

Μάλιστα σχολίασε με ειρωνική διάθεση πως “… το “Γιόβιτς και επιθετικό φάουλ” φοριέται πολύ απ την αρχή του πρωταθλήματος”, αναφερόμενος στα γκολ που έχει πετύχει ο Σέρβος επιθετικός, που έχουν ακυρωθεί.

“Επειδή δεν αντέχεστε, κι ανεύθυνα και ψευδώς λέτε πως ευνοήθηκε η ΑΕΚ, πάρτε κι αυτό. Το κόρνερ δεν ήταν κόρνερ, και πριν το γκολ υπήρξε επιθετικό φάουλ στον Γιόβιτς. Αν και το “Γιόβιτς και επιθετικό φάουλ” φοριέται πολύ απ την αρχή του πρωταθλήματος” σχολίασε ο Τάσος Τσατάλης.