Η ΑΕΚ δεν ξεχνά τον Στέβαν Γέλοβατς: «4 χρόνια και είναι σαν να ήταν χθες»

«Μαύρη» επέτειος για την Ένωση και το μπάσκετ
Γέλοβατς
Ο Στέβαν Γέλοβατς με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Στέβαν Γέλοβατς έφυγε από τη ζωή πριν από 4 χρόνια και η ΑΕΚ δεν ήταν δυνατό να ξεχάσει τον αδικοχαμένο αθλητή της.

«4 χρόνια και σαν να ήταν χθες… Δε σε ξεχνάμε Στέβαν» ήταν το μήνυμα της ΑΕΚ για την μαύρη επέτειο του θανάτου του Γέλοβατς. Σε ηλικία μόλις 32 ετών ο Σέρβος έχασε τη ζωή του μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη σε προπόνηση της ΑΕΚ.

 

Ο Σέρβος έδωσε μάχη για 17 μέρες για να κρατηθεί στη ζωή μετά το επεισόδιο, όμως αυτό δεν ήταν δυνατό να συμβεί. Από τότε, το γυμναστήριο του κλειστού των Άνω Λιοσίων έχει πάρει το όνομά του και η φανέλα του είναι στην οροφή του γηπέδου.

