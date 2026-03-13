Αθλητικά

Η ΑΕΚ έκανε «άλμα» στην κατάταξη της UEFA μετά τη νίκη επί της Τσέλιε στο Conference League

Στην 93η θέση έχει ανέβει πλέον η ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν στη Σλοβενία / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ πήρε επιβλητική νίκη με 4-0 μέσα στην έδρα της Τσέλιε και εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Conference League, συνεχίζοντας και την απόλυτα ανοδική της πορεία στην κατάταξη της UEFA.

Το διπλό στην έδρα της Τσέλιε έφερε την ΑΕΚ ακόμη πιο ψηλά στην κατάταξη της UEFA, αφού αυτή ήταν η 8η νίκη της στα φετινά 13 παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα του Μάρκον Νίκολιτς στο Conference League.

Η Ένωση ξεκίνησε τη φετινή της πορεία στο Conference League ως η 159η ομάδα στο ευρωπαϊκό ranking, αλλά μετά και τη χθεσινή της νίκη στη Σλοβενία, έχει φθάσει στην 93η θέση και πλέον “κοιτάζει” μόνο προς τα πάνω, αφού έχει σχεδόν εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League.

Το “άλμα” στη βαθμολογία της UEFA αναμένεται όμως πια, να δώσει και καλύτερες κληρώσεις για την ΑΕΚ στις επόμενες σεζόν της στην Ευρώπη.

