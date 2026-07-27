Μαλντίνι και Λεονάρντο παραιτήθηκαν από την εθνική Ιταλίας μετά το «ναυάγιο» με Πίρλο για τη θέση του προπονητή

Η εθνική Ιταλίας στο ποδόσφαιρο βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση! Απέτυχε να προκριθεί σε ένα ακόμα Μουντιάλ, ενώ οι κινήσεις που κάνει για να μπει και πάλι σε ανοδική πορεία, δεν έχουν επιτυχία, αφού οι προσπάθειες των ανθρώπων της, για να βρουν ικανό προπονητή, έχουν πέσει στο κενό.

Τις τελευταίες ώρες να επικρατεί ένα χάος στις τάξεις της “σκουάντρα ατζούρα”. Οι αρχικοί στόχοι της Ιταλίας για τη θέση του προπονητή, Γκουαρντιόλα και Αντσελότι αρνήθηκαν την πρόταση που τους έγινε. Ακολούθησε το “φρένο” που έβαλε ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, στην πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο, λόγω της επαγγελματικής συνεργασίας του με ρωσική στοιχηματική εταιρεία.

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Παρά τη συμφωνία που υπήρχε με τον Πίρλο, η εθνική Ιταλία θα προβεί σε άλλη λύση για την άκρη του πάγκου της. Η επιλογή του Πίρλο για την θέση του προπονητή αποτέλεσε προσωπική επιλογή των Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο, οι οποίοι ανέλαβαν πριν από λίγες ημέρες διοικητικά καθήκοντα στην ομάδα.

Ο πρώτος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή και ο δεύτερο ρόλο συμβούλου της ομοσπονδίας. Το “ναυάγιο” με την περίπτωση του Πίρλο, όμως, έκανε τους δυο άνδρες να υποβάλουν την παραίτησή τους από την εθνική ομάδα!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Μαλντίνι και Λεονάρντο είχαν προκρίνει τη λύση του Πίρλο ως τη μοναδική αξιόπιστη και να επαναφέρει την Ιταλία στις επιτυχίες, ενόψει του Euro 2028.

Πλέον, οι επόμενες ώρες και ημέρες είναι πολύ κρίσιμες για την στελέχωση και για το πώς θα κινηθεί η ιταλική ομοσπονδία…