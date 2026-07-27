Ολυμπιακός: Ο Ορτέγκα που έρχεται την Τρίτη και ο Τζολάκης που μετράει αντίστροφα για να ανακοινωθεί στη Χαλ

Ο Ολυμπιακός λέει “αντίο” στον Κωνσταντή Τζολάκη και καλύπτει το κενό του Έλληνα τερματοφύλακα με την απόκτηση του Στεφάν Ορτέγκα.

Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Γερμανό τερματοφύλακα και βάζει το συγκεκριμένο deal στο τελικό στάδιο υλοποίησής του, φέροντας τον 33χρονο παίκτη στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γερμανός τερματοφύλακας θα βρίσκεται στη χώρα μας την Τρίτη (28.07.2026).

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Ο 33χρονος γκολκίπερ θα κάνει τις τελευταίες συζητήσεις με τους “ερυθρόλευκους”, θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο (πιθανότατα) 1+1 χρόνων. Οι πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν πως η προσφορά του Ολυμπιακού στον Ορτέγκα ξεπερνάει το 1.5 εκατ. ευρώ τον χρόνο και σε αυτό το ποσό θα υπάρχουν και κάποια μπόνους.

Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση!

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πέρασε από ιατρικά

Λίγο πριν πει οριστικά “αντίο” στον Ολυμπιακό και κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μετεγγραφή στη Χαλ βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας άφησε την προετοιμασία του Ολυμπιακού, επέστρεψε στην Παρασκευή (24.07.2026) στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της αγγλικής ομάδας και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στη Σλοβενία.

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε τις ιατρικές εξετάσεις του στο “Isokinetic Athens”, με σκοπό να έχει η Χαλ μια πλήρη εικόνα της κατάστασής του. Η πώληση του Τζολάκη δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι να κλείσει οριστικά η μεταγραφή του Στέφαν Ορτέγα στους “ερυθρόλευκους”.

Ο Τζολάκης αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του Conference League το 2024, αλλά και του νταμπλ ένα χρόνο αργότερα.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 εξ αυτών.