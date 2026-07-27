Μάτος στους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Συγκέντρωση, ψυχή και καμία υποτίμηση πριν τη μεγάλη ρεβάνς με Ντινάμο Κιέβου»

Ο ΠΑΟΚ κινείται στους ρυθμούς της ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europe League (30.07.2026, 20:45, Newsit.gr).

Έχοντας το υπέρ του 3-2 από το πρώτο εκτός έδρας ματς, ο ΠΑΟΚ ελπίζει πως μέσα στην Τούμπα θα “σφραγίσει” την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Εκεί όπου, εφόσον βρεθεί, θα έχει να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπ-Άντερλεχτ (1-1 το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι).

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Στο περιθώριο της σημερινής (27.07.2026) προπόνησης, η οποία έγινε στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, μίλησε στους ποδοσφαιριστές ο Λέο Μάτος.

Ο αθλητικός διευθυντής του «Δικεφάλου», όπως γνωστοποιήθηκε, εξέφρασε την ικανοποίησή για τη γενικότερη εικόνα της ομάδας, σημείωσε, ωστόσο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, αλλά και μεγάλη δυναμική και πως θα το δείξει αυτό στη διάρκεια της σεζόν.

Πρόσθεσε, ακόμη, εν όψει του ευρωπαϊκού αγώνα την Πέμπτη, ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς στο πρώτο παιχνίδι, στο οποίο το αποτέλεσμα ήταν καλό. Ζήτησε να υπάρχει επαγρύπνηση, στο μέγιστο βαθμό και κατέστησε σαφές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο πάντα με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης χωρίς να υποτιμά κανέναν και τίποτα.

Η αποστολή της Ντινάμο Κιέβου αναμένεται να φτάσει αύριο στη Θεσσαλονίκη.