Η ΑΕΚ έκλεισε τον Ούγγρο επιθετικό Μπαρνάμπας Βάργκα

Η ΑΕΚ βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση μίας σπουδαίας μεταγραφικής κίνησης, μιας και συμφώνησε με τη Φερεντσβάρος για τον Μπαρνάμπας Βάργκα που έρχεται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για να υπογράψει.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος χειρίστηκε προσωπικά τη μεταγραφή και κατάφερε να πείσει τη Φερεντσβάρος να αφήσει τον Μπαρνάμπας Βάργκα να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, οι Ούγγροι ζητούσαν εξωπραγματικά ποσά, με την Ένωση να παγώνει τις συζητήσεις και να τσεκάρει κι άλλες περιπτώσεις παικτών.

Τελικά, αποφασίστηκε με σύμμαχο τον ίδιο τον Βάργκα που ήθελε να έρθει στην Αθήνα να γίνει μια ακόμα προσπάθεια, η οποία απέδωσε καρπούς και έφερε την τελική συμφωνία με τη Φερεντσβάρος.

Ο 31χρονος διεθνής Ούγγρος επιθετικός αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.