Η Αρίνα Σαμπαλένκα έβρισε on air κάμεραμαν μετά την ήττα στον τελικό του US Open

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν μπόρεσε να φτάσει στην 3η της σερί κατάκτηση του US Open. Η Έλενα Ριμπάκινα επικράτησε με 6-4, 5-7, 6-2 σετ και έριξε την Λευκορωσίδα τενίστρια από το Νο1 στην κατάταξη της WTA.

Η Αρίνα Σαμπαλέκνα δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό και την πικρία της μετά τον τελικό του US Open. Αμέσως μετά την ήττα της από την Έλενα Ριμπάκινα, η 28χρονη κάθισε στον πάγκο και άρχισε να χτυπά με δύναμη τη ρακέτα της στο έδαφος, μέχρι που την κατέστρεψε.

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Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν επιχείρησε να κρύψει όσα ένιωθε μετά την απώλεια του τίτλου στο US Open, ξεσπώντας στη ρακέτα της λίγα μόλις μέτρα μακριά από την Έλενα Ριμπάκινα, η οποία πανηγύριζε τη μεγάλη νίκη της.

Στη συνέχεια και ενώ η τηλεοπτική μετάδοση έδειχνε την Ριμπάκινα, ο σκηνοθέτης αποφάσισε να δείξει την Σαμπαλένκα που καθόταν -στεναχωρημένη- στον πάγκο της. Η Λευκορωσίδα είδε το συγκεκριμένο πλάνο στις γιγαντοοθόνη του “Arthur Ashe Stadium”, εκνευρίστηκε με τον κάμεραμαν και τον έβρισε.

Sabalenka tells the camera man to fuck off. pic.twitter.com/vW76D0EOeo — ealamuse (@pilipinasmuse) September 12, 2026

“Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις τα συναισθήματά σου όταν χάνεις έναν τελικό Grand Slam και κυνηγάς το τρίτο συνεχόμενο”, δήλωσε λίγο μετά.