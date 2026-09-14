Αθλητικά

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έβρισε on air κάμεραμαν μετά την ήττα στον τελικό του US Open

Η Λευκορωσίδα τενίστρια δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τον εκνευρισμό της, μετά την ήττα στον τελικό του αμερικανικού Grand Slam
Η Αρίνα Σαμπαλένκα έβρισε on air κάμεραμαν μετά την ήττα στον τελικό του US Open
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Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν μπόρεσε να φτάσει στην 3η της σερί κατάκτηση του US Open. Η Έλενα Ριμπάκινα επικράτησε με 6-4, 5-7, 6-2 σετ και έριξε την Λευκορωσίδα τενίστρια από το Νο1 στην κατάταξη της WTA.

Η Αρίνα Σαμπαλέκνα δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό και την πικρία της μετά τον τελικό του US Open. Αμέσως μετά την ήττα της από την Έλενα Ριμπάκινα, η 28χρονη κάθισε στον πάγκο και άρχισε να χτυπά με δύναμη τη ρακέτα της στο έδαφος, μέχρι που την κατέστρεψε.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν επιχείρησε να κρύψει όσα ένιωθε μετά την απώλεια του τίτλου στο US Open, ξεσπώντας στη ρακέτα της λίγα μόλις μέτρα μακριά από την Έλενα Ριμπάκινα, η οποία πανηγύριζε τη μεγάλη νίκη της.

Στη συνέχεια και ενώ η τηλεοπτική μετάδοση έδειχνε την Ριμπάκινα, ο σκηνοθέτης αποφάσισε να δείξει την Σαμπαλένκα που καθόταν -στεναχωρημένη- στον πάγκο της. Η Λευκορωσίδα είδε το συγκεκριμένο πλάνο στις γιγαντοοθόνη του “Arthur Ashe Stadium”, εκνευρίστηκε με τον κάμεραμαν και τον έβρισε.

“Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις τα συναισθήματά σου όταν χάνεις έναν τελικό Grand Slam και κυνηγάς το τρίτο συνεχόμενο”, δήλωσε λίγο μετά.

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