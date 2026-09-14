Σάλος με το νικητήριο γκολ του Χάλαντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ – Η Pro Ref ζήτησε συγγνώμη από την Γιουνάιτεντ

Η Σίτι επιβλήθηκε εκτός έδρας της Γιουνάιτεντ με 1-0, με τους “κόκκινους διαβόλους” να έχουν φωνάζουν για την διαιτησία και πιο συγκεκριμένα για το γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, που έκρινε τη ντέρμπι του Μάντσεστερ.

Η φάση του γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε θέμα συζήτησης στην ποδοσφαιρική Αγγλία. Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σϊτι“εκτέλεσε” τον Λάμενς υποδεχόμενος τη μπάλα από σέντρα του Γκβάρντιολ από τα αριστερά.

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Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με το VAR να επεμβαίνει όμως και το ημιαυτόματο οφσάιντ να ανατρέπει την αρχική απόφαση, κρίνοντας πως ο Νορβηγός σκόρερ καλυπτόταν από το τεντωμένο πόδι του Ντόργκου ο οποίος είχε προσπαθήσει να ανακόψει τη σέντρα του Γκβάρντιολ.

Το ημι-αυτόματο οφσάιντ της Premier League έδωσε την καθοριστική απάντηση, καθώς έδειξε ότι ο Χάαλαντ βρισκόταν τελικά σε κανονική θέση τη στιγμή που έπρεπε, καθώς τον κάλυπτε το τεντωμένο πόδι του αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πάτρικ Ντόργκου, ο οποίος είχε κινηθεί για να ανακόψει τη σέντρα του Γκβάρντιολ από την αριστερή πλευρά.

“Το VAR εξέτασε την απόφαση του διαιτητή να μην κατακυρώσει το γκολ για οφσάιντ και διαπίστωσε πως ο Χάλαντ βρισκόταν σε κανονική θέση και συνέστησε να κατακυρωθεί το γκολ. Το VAR έκρινε επίσης ότι, παρότι ο Φερνάντες βρισκόταν σε θέση οφσάιντ, δεν έπαιξε την μπάλα”, ήταν η εξήγηση του VAR, γεγονός που έκανε έξαλλους τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ.

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Και αυτό γιατί υποστήριξαν πως ο Έντσο Φερνάντες που ήταν εκτεθειμένος την ώρα που έγινε η σέντρα συμμετείχε ενεργά στη φάση και επηρέαζε το παιχνίδι όντας στην καρδιά της άμυνας, με τον Μάικλ Κάρικ να κάνει λόγο για ανησυχητική απόφαση και τον Λισάντρο Μαρτίνες για ξεκάθαρη αδικία.

La Premier League emitió un comunicado disculpándose con el Manchester United, por el error grave del árbitro y el VAR, en el gol del Manchester City que era fuera de lugar. “Fue un error de juicio” 60’ gol de Haaland para el 1-0 pero Enzo Fernández, que estaba adelantado, va a disputar la jugada. El VAR “no reconoció su impacto en la jugada”. Gravísimo. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 14, 2026

#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded. The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. https://t.co/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

Στο… πλευρό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στάθηκε η αγγλική επιτροπή διαιτησίας. Η PGMOL πήρε επίσημα θέση για την φάση που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, τονίζοντας ότι στο γκολ της Σίτι υπάρχει λανθασμένη κρίση του διαιτητή.

Η PGMOL, μάλιστα, αναφέρει ότι επικοινώνησε με τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για να επικοινωνήσει στο κλαμπ την λανθασμένη κρίση του διαιτητή, που έκρινε το τελικό 0-1.

“Η αρχική απόφαση στον αγωνιστικό χώρο ήταν οφσάιντ εις βάρος του Έρλινγκ Χάλαντ – η φάση εξετάστηκε από το VAR και διαπιστώθηκε ότι ο παίκτης βρισκόταν σε κανονική θέση (on-side).

Στην ίδια φάση επίθεσης, διαπιστώθηκε ότι ο Έντσο Φερνάντες δεν ήρθε σε επαφή με τη μπάλα, γεγονός που καθιστά την κρίση για παράβαση οφσάιντ υποκειμενική.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το VAR δεν αναγνώρισε την πιθανή επίδραση της θέσης του παίκτη και θα έπρεπε να είχε εισηγηθεί επανεξέταση της φάσης στον αγωνιστικό χώρο.

Έχουμε επικοινωνήσει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σήμερα το βράδυ για να αναγνωρίσουμε αυτό που θεωρούμε σφάλμα εκτίμησης. Θα ακολουθήσει επανεξέταση του περιστατικού”, ανέφερε στην σχετική της ενημέρωση η αγγλική επιτροπή διαιτησίας για το γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ.